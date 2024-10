Sammen med kona ønsket Morten Klein å prøve vestkantlivet på Majorstuen, men etter bare ett år ble savnet etter Torshov for stort, og paret flyttet tilbake. Siden den gang har de to forsøkt å selge toppleiligheten i Middelthunet.

Opprinnelig ble leiligheten lagt ut for 56 millioner kroner, en økning på 33 prosent fra Kleins kjøpesum. Etter flere prisjusteringer nærmer det seg kostpris. Leiligheten ligger nå ute for 43,5 millioner kroner, like over de 42 millionene han selv betalte.

E24 omtalte saken først.

– Prisen har vært noe høy

Han skrev kontrakt på leiligheten i 2020, og flyttet inn i 2022.

– Vi har valgt å sette ned prisen da det har vært bra interesse for leiligheten, men de potensielle kjøperne har indikert at prisen har vært noe høy, skriver Klein i en tekstmelding til avisen.

SPILLMILLIARDÆR: Morten Klein har tjent godt med Norgesautomaten. Foto: Iván Kverme

Leiligheten i 8. etasje er på romslige 210 kvadratmeter og en terrasse på 90 kvadratmeter. Der har du gode solforhold, utsikt mot Frognerparken og Holmenkollbakken. Uansett ikke nok til å holde Klein borte fra Torshov.

Trives på Torshov

«Jeg synes det er fryktelig fint på Torshov. Det er bra mennesker og varierte innslag av ulike typer. Det er et litt mer avslappet miljø», sa Klein til Finansavisen i mai.



Spillmilliardæren flyttet til Torshov da han kom til Oslo i 1991, og jobbet som dørvakt på Soria Moria. I løpet av de 30 årene har han bygget seg opp en formue som av Kapital er anslått til 2,4 milliarder kroner. Morten Klein slo seg opp med Norgesautomaten etter først å ha figurert i realityserien «Baren» på TV. Siden fusjonerte han med svenske Cherry, og har tjent gode penger på Coolbet og River iGaming.