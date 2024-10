Oppdatert 21.00.

Etter en blandet åpning har stemningen steget på Wall Street.

Nasdaq viser stadig vei og stiger 0,94 prosent til 18.514,31, mens S&P 500 styrer mot ny sluttrekord og står i 5.862,34 etter en oppgang på 0,81prosent. Dow Jones har snudd opp siden den tidlige handel, og er opp 0,52 prosent til 43.087,30.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten holder seg på 4,10 prosent, mens «fryktindeksen» VIX er ned 2,64 prosent til 19,9.

Caterpillar ser rødt

Blant Dow-komponentene er det først og fremst Caterpillar som holder igjen, med et fall på 2,09 prosent til 393,56 dollar etter at Morgan Stanley har nedgradert aksjen til undervekt og kuttet kursmålet fra 349 til 332 dollar. Meglerhusets analytiker Angel Castillo trekker frem problemer i selskapets byggevirksomhet.

På den positive siden stiger McDonald’s, UnitedHealth, IBM, Visa og Apple 1-2 prosent. Goldman Sachs stiger nærmere prosenten i forkant av tirsdagens kvartalstall, og etter at JP Morgan og Wells Fargo sørget for en god start på resultatsesongen før helgen.

Les også Negativ analytiker utløste Fredriksen-smell Oslo Børs steg svakt mandag. Drahjelp kom fra Kongsberg Gruppens milliardkontrakt, mens TGS tynget etter nedgradering. Solaksjer suste til topps og dundret til bunns.

Flere legger frem tall

De to sistnevnte steg markant fredag, og Wells Fargo fortsetter opp 2,04 prosent så langt mandag. JP Morgan er derimot ned 0,5 prosent.

«Sannsynligheten for en myk landing av amerikansk økonomi har økt betydelig den siste tiden, noe som også reflekteres i resultatene til både JPMorgan og Wells Fargo», skrev Nordnet-analytiker Roger Berntsen i mandagens morgenrapport.

Morgan Stanley, United Airlines legger frem tall onsdag, mens Walgreens Boots Alliance, Netflix og Procter & Gamble kommer med sine rapporter torsdag.

Blant enkeltaksjer for øvrig merker vi oss at Nvidia stiger 2,81 prosent. Stående sluttrekord for Nvidia er 135,58 dollar, og ble satt 18. juni i år. Kl. 21.00 handles AI-aksjen til 138,58 dollar, og er med det på god vei til en ny sluttrekord.

Les også – Tør ikke å kjøpe meg inn igjen Hedgefondforvalter David Tepper solgte 80 prosent av sine Nvidia-aksjer i løpet av andre kvartal, og kommer neppe til å gå inn igjen med det første.

Spår mer svingninger

Til tross for et marked som ligger på rekordhøye nivåer, bekymrer investorene seg ifølge CNBC for et bakteppe med et jevnt presidentvalg, raskt stigende statsobligasjonsrenter, usikkerhet rundt farten i Federal Reserves rentekutt og stigende geopolitisk risiko i Midtøsten.

– Sentimentet i et rekordhøyt marked er kanskje litt strukket, så det ville ikke ha vært overraskende – spesielt i de siste 3-4 ukene før et valg – om vi ser noe volatilitet vende tilbake. Men over 3-6 måneder er vi fortsatt ganske optimistiske, basert på tanken om lavere renter av den rette grunnen, myk landing og vekst i inntjeningen, sier investeringsanalytiker Ross Mayfield i Baird til kanalen.

Her hjemme skrev analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities i en rapport mandag at «indikatorene i USA fortsetter å sprike en del, men aksjemarkedet er pansersterkt.»