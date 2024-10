Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Exitskatten skaper overskrifter og Trygve Slagsvold Vedum kan se ut til å ha rammet flere enn han i utgangspunktet ønsker.

En familiefar Finansavisen kaller «Petter» skulle flytte til konas hjemland med sine barn, men ble stoppet av norsk skatt.

– Vi er tvunget til å bli boende i Norge. I sin iver etter å ta rikinger som flytter til Sveits tar man resten av befolkningen som ønsker å flytte av helt andre grunner enn skatt, sier «Petter».

DNB Markets har salg på nesten alt av norske børsnoterte tørrlastaksjer.

– Forventningene for vinteren og 2025 er for høye og det vil sannsynligvis komme betydelige negative estimatendringer, sier analysesjef Jørgen Lian i DNB Markets.

Han mener det hovedsakelig dreier seg om at råvareimporten til Kina har holdt seg usedvanlig godt, mens etterspørselen er svekket.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om matsvinn.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) sier til Nationen at «det skal være en donasjonsplikt for dem som er i matkjeden, sånn at man må donere den utgåtte maten sin».

For å få til dette skal det komme en egen matkastelovgivning, og det er her moroa begynner.

«Stalin og Pollestad roter det bare til. De snakker allerede om hvor stor rabatt kastvarene må ha. Det er detaljstyring som byråkratene kan holde seg unna. Stalin er ikke bedre enn Reitan», skriver Trygve Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 3. kv.:

Magnora: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Hermana Holding

Makro:

Norge: Handelsbalanse september, kl. 08.00