Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Nikolai Astrup, næringspolitisk talsmann i Høyre, varsler enda høyere skatter, både i år og neste år. Dette selv om Arbeiderpartiet har lovet frys i skattenivået etter massive skatteøkninger de seneste årene.

Astrup peker på at dersom det skulle bli fortsatt rødgrønt flertall etter valget neste år, vil regjeringen sannsynligvis være avhengig av støtte fra både SV og Rødt. Og begge disse partiene ønsker betydelige skatteskjerpelser. SV og Rødt vil dermed tvinge Ap til løftebrudd.

Adriano Capoferro, handelstungvekter og aksjonær i XXL, går til frontalangrep på sportskjeden. Han mener det er gjort mye feil de seneste årene, og at XXL har havnet i dødens posisjon mellom storeierne Altor og Frasers Group.

Capoferro peker også på at om du har et problem innenfor retail, så finner du løsningen ute i salgsleddet. Han sier han nå går til XXL av nød, og ikke av lyst.

Finn.no gjør endringer i sin prismodell for boligannonser, som blant annet innebærer en verdibasert prismodell. Øyvind Mossige, analytiker i SpareBank 1 Markets, tror Schibsted jobber med flere lignende tiltak, som vil få stor innvirkning på 2025.

Han sier det er spennende å se potensialet til et selskap som nå skifter fokuset mot lønnsomhet, og at det er tydelig at det vil påvirke estimatene for 2025. Tirsdag steg Schibsted-aksjen 5,5 prosent på Oslo Børs.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsbudsjettet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum trengte 12 milliarder kroner ekstra fordi den ekstra arbeidsgiveravgiften avvikles. I stedet for å øke uttaket fra Oljefondet marginalt, tok han 12 milliarder fra Folketrygdfondet.

Vi synes det er likegyldig hvor staten henter penger til å dekke underskudd i fastlandsøkonomien. Det er våre penger alt sammen, skriver Hegnar.

Resultat pr. 3. kv.:

Nel: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00