Hyller økte Finn-priser

Det har lenge vært krig mellom Finn og Hjem. Nå gjør Finn nye endringer i sin prismodell, som blant annet innebærer en verdibasert prismodell.

Finn skal lansere en priskalkulator der man kan beregne prisene på boligannonser. Verdibasert prising innebærer at annonsering av en mindre ettromsleilighet til for eksempel 2 millioner kroner kan bli rimeligere enn det er i dag, mens boliger i luksussegmentet kan bli dyrere.

– Hensikten med den nye modellen er at prisen for å annonsere boligen i større grad skal reflektere prisen på selve boligen. Over tid vil dette gjøre det mulig å øke prisene. For eksempel, hvis du selger en bolig til 20–30 millioner, er betalingsviljen for å være på Finn veldig høy, sier analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets.

En viktig endring er at stor pakke, som er den dyreste i samtlige prisregioner, nå vil inkludere markedsføring av megler som dermed får et incentiv til å selge stor pakke.

– Dermed går Finn i retning av Hemnet i Sverige som har over dobbelt som høy pris pr. annonse, sier Mossige.

– Fokus på lønnsomhet

Den nye prisstrukturen vil trå i kraft fra 1. januar 2025, og det vil være fire forskjellige prissoner i Norge. Ifølge Mossige vil dyrere boliger vil få annonsekostnader som er 20 prosent høyere enn gjennomsnittet i sine respektive prissoner.

– Vi forventer at gjennomsnittsprisen for annonser vil øke fra dag én. Likevel er dette et viktig verktøy for å øke gjennomsnittlig inntekt pr. bruker (ARPA, red.anm.) de kommende årene, ettersom betalingsviljen for Finn-annonser er betydelig høyere enn dagens priser, spesielt for dyre boliger. Det er galskap å ikke bruke Finn hvis du selger en bolig, sier han, med et tydelig stikk mot Hjem.

Analytikeren tror Schibsted jobber med flere ARPA-initiativer, som vil få stor innvirkning på 2025.

– Det er spennende å se potensialet til et selskap som nå skifter fokuset mot lønnsomhet. Det er tydelig at det vil påvirke estimatene for 2025, men hvor mye, er vanskelig å si akkurat nå, sier Mossige.

SEB-analytiker Markus Borge Heiberg synes også at det foreløpig er litt vanskelig å kvantifisere effekten for Schibsted av den nye prismodellen, men er klar på at det er duket for prisøkninger.