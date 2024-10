Oljebyråene: Forventer lavere etterspørsel

Den pessimistiske holdningen kommer fra en tro på at tilbudet vil overgå den globale etterspørselen i 2025, med økninger fra land utenfor OPEC. Synet på markedet kan imidlertid snu fort dersom en større eskalering av situasjonen i midtøsten skulle oppstå, det skriver Bloomberg.

I april publiserte det internasjonale energibyrået (IEA) sine utsikter for 2025. Siden har de spådd raskere vekst i forsyningene utenfor OPEC enn veksten i forbruket. Det amerikanske energi-informasjonsbyrået (EIA) har hatt et lignende syn i syv av de siste åtte månedene.

Hoveddelen av den økende forsyningen vil sannsynligvis komme fra fire dominerende produsenter utenfor OPEC. De er USA, Brasil, Guyana og Canada. Det forventes også en økning fra Norge.

Økningene kommer i tillegg til OPEC+ sine planlagte produksjonsøkninger neste år, som vil kunne utnytte reservekapasitet på mer enn 5 millioner fat per dag.

Spår lavere etterspørsel

Når det gjelder etterspørsel, har byråene redusert sine vekstprognoser for 2024 og 2025. Prognosene for veksten i år har blitt kuttet med mellom 300.000 og 400.000 fat per dag siden januar.

Prognosene for økningen i etterspørselen neste år har blitt nedjustert med mellom 60.000 og 200.000 fat per dag siden april. April er var den første måneden hvor byråene publiserte sine utsikter for 2025.