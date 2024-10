Investorene ventet på flere stimuleringstiltak fra Kina da boligministeren holdt en en pressebriefing torsdag morgen lokal tid. De ble imidlertid skuffet, og CSI Real Estate Index faller 4,19 prosent.

Kinesiske myndigheter vil ifølge CNBC nå utvide sin «whitelist» for eiendomsprosjekter, samt bruke 4 trillioner yen, tilsvarende 26,8 milliarder dollar, innen utgangen av året for å få fart på utlån for disse uferdige utbyggingsprosjektene.

Shanghai Composite stiger 0,09 prosent, mens CSI 300 er opp 0,08 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,86 prosent.

Ellers i Asia faller Nikkei 0,55 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,02 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at den japanske eksporten falt 1,7 prosent i september, sammenlignet med samme periode i fjor. Det overrasket økonomene som forventet en vekst opp 0,5 prosent, og var første gang eksporten falt i år.

Importveksten tikket inn på 2,1 prosent, og møtte heller ikke økonomenes forventninger på 3,2 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,17 prosent. I India svekkes Nifty 50 0,43 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er derimot opp 0,65 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 0,82 prosent.