Budet på Beerenberg fra franske Altrad hadde opprinnelig frist klokken 16.30 onsdag 16. oktober. Nå utsettes fristen til samme tidspunkt 30. oktober, opplyses det i en børsmelding.

Det var i slutten av august at storeier Altrad, som i juli kjøpte 25 prosent av Beerenberg, la inn et bud på 41,50 kroner pr. aksje.

Styret i Beerenberg besluttet enstemmig å anbefale selskapets aksjonærer å akseptere budet.

Enn så lenge har imidlertid Altrad kun fått 66,85 prosent aksept for budet, og har derfor utsatt fristen for andre gang. Akseptgraden må være på 90 prosent for at oppkjøpet kan gjennomføres.