Nordea fikk i tredje kvartal et driftsresultat på 1,6 milliarder euro, samtidig som omsetningen økte med 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser bankens kvartalsrapport torsdag.

Selv om netto renteinntekter falt med 1 prosent, grunnet lavere innskuddsmarginer etter rentekutt, viste netto gebyr- og provisjonsinntekter en økning på 4 prosent. Resultatet fra forsikringsvirksomheten holdt seg stabilt, mens netto verdiendringer økte med hele 26 prosent.

Totalt endte driftsinntektene for kvartalet på 3 milliarder euro, en økning på 2 prosent fra samme periode i fjor. Mens driftsresultatet falt med 5 prosent, fra 1,7 milliarder euro til 1,6 milliarder.

Nordea (Mill. EUR) 3. kv./24 3. kv./23 Netto renteinntekter 1.882 1.909 Driftsinntekter 3.014 2.952 Driftsresultat 1.634 1.725 Resultat etter skatt 1.266 1.345

Fallende resultat

På kostnadssiden steg utgiftene med 9 prosent, Mer enn halvparten av dette økningen skyldtes høyere investeringer i vekst, teknologi og risikostyring, opplyser banken.

VENTER ØKT AKTIVITET: Nordea og konsernsjef Frank Vang-Jensen.

– Vår økonomiske ytelse har gitt oss en sterk kapasitet til å investere for fremtiden. For å drive vår strategi videre, har vi gjort betydelige investeringer i teknologi, data og AI samt andre viktige kapasiteter, sier Nordeas konsernsjef Frank Vang-Jensen.

– Vi vokser også vår posisjon i Norge, blant annet gjennom oppkjøpet av Danske Banks privatkunder og private banking-virksomhet der. Samlet sett var disse investeringene hoveddriveren bak vår kostnadsvekst på 9 prosent sammenlignet med fjoråret i tredje kvartal, fortsetter konsernsjefen og legger til at kostnadsveksten for 2025 vil være «betydelig lavere».

Nordea fikk en kostnad-til-inntekts-ratio på 43,4 prosent når man ser bort fra engangskostnader knyttet til en reguleringssak i USA, mot 42,4 prosent samme periode året før.

Resultat pr. aksje kom på 0,36 euro, mot 0,38 euro pr. aksje for ett år siden.

Lanserer nytt tilbakekjøpsprogram

Boliglånsmarkedet i Norden holdt seg stabilt, men etterspørselen etter nye låneavtaler økte, noe som tyder på en viss bedring i boligmarkedene. Samtidig økte både personlige og bedriftsinnskudd med henholdsvis 2 prosent og 9 prosent fra året før. Forvaltningskapitalen steg med 15 prosent, og netto kapitalstrømmer i Norden nådde 4,2 milliarder euro i kvartalet.

Netto lånetap økte til 51 millioner euro, hovedsakelig drevet av noen få større bedriftsengasjementer.

Nordea hadde ved utgangen av kvartalet en kapitalposisjon med en kjernekapitaldekning (CET1-ratio) på 15,8 prosent, noe som er godt over regulatoriske krav. Bankens sterke kapitalgenerering gir rom for videre aksjekjøp, og i oktober lanseres et nytt tilbakekjøpsprogram på 250 millioner euro, planlagt ferdigstilt innen februar 2025, opplyser banken.

– Vi ser en bærekraftig forbedring i vår lønnsomhet, og med lavere inflasjon og utsikter til lavere renter, forventer vi økt aktivitet fra både husholdninger og bedrifter i tiden som kommer, sier Vang-Jensen.



For hele 2024 forventer Nordea å oppnå en avkastning på egenkapitalen på over 16 prosent.

Nordea-aksjen spratt opp over 5 prosent etter børsåpning i Finland torsdag.