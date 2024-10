Under en offentlig høring i Tyskland uttalte Christian Kaeser, sjef for skatt i Siemens: «Det finnes egentlig ingenting som taler for å investere i Tyskland.»

Det er «ingen vekst i Tyskland, veksten finnes i andre land, og skattemessig ser det heller ikke særlig bra ut», sier Siemens-toppen.

«Derfor har Siemens hovedsakelig investert i utlandet den siste tiden», står det i pressemeldingen fra Bundestag.

Kritisk mot byråkratiet

Høringen var i forbindelse med skatteendringer i Tyskland, blant annet skattereduksjon og forenkling av skatteregler.

Byråkratiet i Tyskland fikk også kritikk, og professor Sebastian Eichfelder beskriver det som «et enormt problem».

«Byråkratikostnadene er ekstremt høye, vi er ikke konkurransedyktige lenger», sier Torsten Moser fra Instituttet for tyske revisorer.

Er i resesjon

Ifølge en Bloomberg-undersøkelse er Tyskland midt i en mild resesjon.

I andre kvartal falt BNP med 0,1 prosent, og det samme fallet ventes i tredje kvartal.

«Svakheten skyldes i stor grad bortfallet av russisk energiforsyning, skuffende eksportetterspørsel fra Kina, problemer hos bilprodusentene og mangel på kvalifisert arbeidskraft», ifølge Bloomberg.