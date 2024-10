New York Times: Yellen planlegger å fyre løs mot Trump i dag

New York Times hevder å ha lest talen som USAs finansminister, Janet L. Yellen, skal holde under Council on Foreign Relations torsdag.

Ifølge avisen planlegger finansministeren å advare mot de økonomiske forslagene som Donald Trump har lagt frem.

Disse forslagene «vil drive inflasjonen opp og skade bedrifter», skriver NYT.

Det er ikke forventet at Yellen nevner Trump ved navn.

Talen

«Forslaget om å isolere Amerika med høye tollsatser, både mot venner og konkurrenter, eller å behandle våre nærmeste allierte som rene forretningspartnere, er fullstendig feilslått», kommer Yellen (angivelig) til å si i sin tale. Videre:

«Omfattende og vilkårlige tollsatser vil øke prisene for amerikanske familier og svekke konkurransekraften til bedriftene våre.»

«Handel og investeringer med Kina kan gi betydelige fordeler for amerikanske selskaper og arbeidere og det må opprettholdes. Men vi må også ha et sunt økonomisk forhold basert på like vilkår.»