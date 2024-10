Ny finansdirektør hos Swedbank

Swedbank har utnevnt Jon Lidefelt som ny finansdirektør. Lidefelt, som for tiden leder bankens virksomhet innenfor Baltikum, er allerede medlem av konsernledelsen, opplyser selskapet i en pressmelding torsdag.

Lidefelt tar over for Anders Karlsson som finansdirektør, og tiltrer i sin nye rolle 1. november 2024. Karlsson gir seg etter å ha vært finansdirektør for banken i åtte år, og vil fra neste år lede Swedbanks virksomhet i USA.

– Jon har bred erfaring fra flere deler av banken og en god forståelse for vår virksomhet. Jeg ser frem til å fortsette vårt gode samarbeid i hans nye rolle, sier konsernsjef Jens Henriksson i Swedbank.

Lidefelt har en Master of Science i ingeniørfysikk med spesialisering i finansiell matematikk fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har jobbet i Swedbank siden 2013.

– Jeg har hatt en fantastisk tid i min nåværende rolle, og jeg ser frem til denne nye muligheten. Vi skal fortsette arbeidet med Swedbank 15/25-strategien, og sikre en langsiktig egenkapitalavkastning på minst 15 prosent, sier Lidefelt.

I forbindelse med endringen er Olof Sundblad utnevnt som midlertidig leder for Baltikum-banken. Sundblad er for tiden finansdirektør for bankens virksomhet i Baltikum og vil også tre inn i konsernledelsen mens selskapet leter etter en permanent leder for Baltikum-banken.