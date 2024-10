Blackstone, verdens største private kapitalforvalter, planlegger å børsnotere noen av sine største investeringer etter at svakere salg av eiendeler påvirket selskapets resultat for tredje kvartal, skriver Financial Times.

Ifølge Jonathan Gray, president og driftsdirektør i Blackstone, har den nylige oppgangen i globale aksjemarkeder, som er blitt drevet av teknologisektoren, ført til økt interesse for børsnoteringer. Gray mener dette åpner for aksjesalg fra selskapet, som nå forvalter verdier på over 1,1 billioner dollar.

– Vi forbereder oss på å børsnotere noen av porteføljeselskapene våre. Diskusjonene har gått fra teoretiske til praktiske, og vi vurderer nå tidspunktet for noteringer, sier Blackstone-toppen til FT.



– Som en magnet

Blackstone har de seneste årene investert i blant annet det amerikanske helseforsyningsselskapet Medline Industries, Legoland-eieren Merlin Entertainments og UKG, et programvareselskap for lønnssystemer. De har også en portefølje av datasentre verdt 70 milliarder dollar og satset på lagerbygninger før pandemien, som siden har økt betydelig i verdi.

– Når du har et så sterkt aksjemarked, er det nesten som en magnet som trekker selskaper ut av det private markedet, sier Gray, og legger til at optimismen hans om børsnoteringer er avhengig av at aksjemarkedene holder seg stabile.

De globale aksjemarkedene har steget 18 prosent i år, ifølge MSCI World-indeksen.