Impega-fondet har et globalt mandat, men forvalteren forteller at fordelingen i porteføljen er 60–40 mellom USA og Europa.

– Generelt handler jeg mye i amerikanske aksjer, sier Kvamme Jensen.

Han trekker ellers frem streng bruk av stop-loss som en nøkkelfaktor.

– Det er avgjørende at man klarer å gå ut av ting når man bommer, selv om man i hodet tror man er verdensmester. Det er vanskelig. Det siste året er det mange som har tapt mye penger fordi de har blitt for grådige, og i tillegg giret porteføljen på samme tid som en stor andel er holdt i illikvide posisjoner.

Sterk september

Petter Kvamme Jensen er for øvrig broren til investor og gründer Anders Kvamme Jensen, og det er sistnevntes AKJ hedgefund-plattform som står for det operasjonelle, inkludert risikovurderinger, etterlevelse, kontortjenester osv. for Impega, samt har utviklet algoritmen som ligger i bunnen.

Opptur: Petter Kvamme Jensen høster suksess med fondet Impega. Foto: Privat

Kvamme Jensens fond ble startet opp noen måneder før Anna Fond, som altså har levert uslåelig avkastning siden. Her har imidlertid andelseierne også vært eksponert for større svingninger, påpeker førstnevnte, som mener man må sammenligne epler med epler og pærer med pærer.

– De har levert veldig god avkastning. Men det er et kryptofond, short-long. Jeg føler det er litt annerledes, og de har en helt annen risikoprofil, sier Kvamme Jensen, som håper å beholde andreplassen etter god avkastning også i september.

Eiendom på pallen

I så henseende pustes Impega i nakken av to fond som begge startet opp på tampen av fjoråret. Det er her snakk om Tind Discovery Fund, også det med veteraner fra Oljefondet i styre og stell, som har levert avkastning 31,75 prosent så langt i år. Tind Discovery er et long-biased aksjefond som investerer i små og mellomstore nordiske selskaper.

Utenfor pallen er det et lite stykke ned til Norselab Real Estate Credit Opportunites, som likevel kan skilte med pene 21,8 prosents avkastning i 2024. Dette er et alternativt investeringsfond som fokuserer på høyrenteobligasjoner i det nordiske eiendomsmarkedet.

På plass nummer fem og seks finner man så to “gamle” kjenninger, henholdsvis Borea Utbytte og Pareto Total. Det kan i denne sammenhengen være greit å påpeke at gammel også er en hedersbetegnelse, da det å treffe over tid – eller unngå de ødeleggende smellene – er en kunst i seg selv. Den aggregerte statistikken påvirkes også av at flere norske hedgefond har lagt inn årene de siste årene.