Sjelden eller aldri har det vært en mer kompleks oppgave å omforme bedrifter, industrier og ideer til investerbare tall. Man må navigere et krevende landskap preget av hyppige endringer og skiftende markedsdynamikk. Det holder ikke å kun forholde seg til økonomiske data, også faktorer som geopolitisk usikkerhet, fremvekst av kunstig intelligens og økende reguleringer preger markedene. Det sier seg selv at i en slik situasjon er gode råd gull verdt.

I denne utgaven av Kapital har vi gått grundig til verks for å finne de beste av de beste blant landets aksjeanalytikere og meglere. De som lever og ånder for jobben og nærmest vier livet til aksjer. Det er en beintøff konkurranse med rekordmange nominerte fra landets meglerhus – over 320 knivskarpe hoder har kjempet om investorenes gunst.

Kåringen av Norges beste aksjeanalytikere er basert på stemmene til en rekke av de største investorene her til lands. Investormiljøene som har deltatt, kontrollerer en samlet pengesekk på 1.750 milliarder kroner. Mange av dem kan flytte kurser og hele markeder alene. Og når de snakker, så hører andre etter. Men hvem er det de lytter til når de store beslutningene skal tas? Hvem er deres foretrukne sparringpartnerne? Det har vi gleden av å presentere i dette nummeret.

Blant aksjemarkedets vise menn, hvor 12 skarpe finanshoder vinner i 14 ulike sektorer, er det noen som har gått motstrøms. Andre har avdekket skjulte verdier i undervurderte sektorer. Felles for dem alle er at de har lagt ned flerfoldige timer i regnearkene og på telefon med kunder. Legger man til nysgjerrighet og nye perspektiver blir det en god kombinasjon, ifølge stjerneanalytiker Håkon Astrup i DNB Markets, som for andre år på rad kåres til beste sektoranalytiker.

Mastodonten i Bjørvika er fortsatt det regjerende meglerhuset med flest stemmer. Ikke langt etter følger ABG Sundal Collier, som også har kåringens sammenlagtvinner i multitalentet Bengt Jonassen. Sparebank 1 Markets kan skilte med flest individuelle kategorivinnere. De tre store meglerhusene soper inn 60 prosent av stemmene.

Mannsdominansen er, ikke overraskende, tung. Men vi ser positiv utvikling. I årets kåring er det ikke bare flere kvinnelige analytikerne som er nominert – de gjør seg også bemerket: To kvinner når opp på pallen. I en verden der finansmarkedene blir stadig mer komplekse, er mangfold en nøkkel til et bredere spekter av innsikt og perspektiver samt evnen til å se muligheter der andre ser trøbbel. Og hvis du ikke er ydmyk i møtet med kapitalmarkedene, så blir du fort det. Dette er blant annet budskapet til konserndirektør i DNB Markets Alexander Opstad: “Hvert syvende til tiende år så går det til helvete. Og hvis det ikke er noe annet som gjør deg ydmyk, så bør i hvert fall det fylle deg med respekt.”

I en tid hvor verden kan endres i løpet av sekunder, er det viktigere enn noen gang å finne de rette samtalepartnerne – analytikere som har kunnskap, dyktighet og evne til å se forbi den kortsiktige støyen. Og det er nettopp disse personene du finner i denne utgaven av Kapital.