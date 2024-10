Dette skjer i dag – fredag

En riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 18. oktober

Det høyprofilerte motehuset Holzweiler er i krise. Feilslått global satsing bidro til et tap på 100 millioner kroner i fjor, og nå gjøres det massive kutt i bemanning og markedsføring.

Andreas Holzweiler sier ingen ønsker å gå med så store underskudd, men at det ligger en plan bak, som vil bli synlig de neste årene.

Aksjonærverdiene i teknologiselskapet CrayoNano er gått fullstendig i oppløsning. Siden toppen for tre år siden er 97 prosent av verdiene blitt utradert.

Styreleder Jo Uthus sier dette er en brutal tilbakemelding til styret, men opplyser også at de har hatt god dialog med de største aksjonærene. På eiersiden er blant andre Rune Rinnans Nordic Technology Group og Skips AS Tudor ved Thomas Wilhelmsen.

Reitan-familien har tapt 98 prosent på et eiendomsprosjekt på Økern i Oslo der Arctic Securities sto for regien og fristet med dobling av pengene.

Reitan-selskapet Rebus gikk inn som største eier i 2022 med en eierandel på 25 prosent. Blant andre investorer var proffsyklist Alexander Kristoff. To år senere er verdiene rasert i en kriseemisjon for å rette opp i lånebrudd.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Klassekampen, som er oppgitt over at finanspressen, herunder Finansavisen, bruker spalteplass på lovverket rundt exitskatt og de nye reglene. «Gråtekonenes oppvisning,» heter det på lederplass.

Vi vil helst at nordmenn forblir i landet, og vi vil gjerne at flinke folk, også utlendinger, skaper noe i Norge. Formuesskatt og utbytteskatt er en viktig del av dette nyhetsbildet. Det skal vi slåss for, skriver Hegnar.

