Denne aksjen blinker sterkt kjøp!

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeservice- og fornybarselskapet har mildt sagt blitt stemoderlig behandlet på Oslo Børs siste tre måneder. Vel har oljeprisen korrigert tilbake og satt press på hele bredden av børsens oljeserviceselskaper, men med utgangspunkt i nevnte kvartalsrapport sammen med selskapets egne 2025-porgnoser er siste tids kursfall ulogisk. Det mener også et kobbel av analytikere, som Haakon Amundsen. ABG Sundal Collier-analytikeren har overfor Kapital tidligere i høst trukket frem Aker Solutions som en av sine børsfavoritter, spesielt med tanke på selskapets sterke inntjeningsvisibilitet for 2025. Kursmålet settes til 60, også støttet av et sannsynlig ekstraordinært utbytte for inneværende år på rundt ti kroner pr. aksje, som han åpenbart mener vil støtte kursen.

Samtidig vekker dagens Aker Solutions-aksje tydeligvis mer og mer interesse også utenfor landegrensene. Den amerikanske investeringsbankgiganten JPMorgan oppgraderer i dag, ifølge Finansavisen, anbefalingen til kjøp fra tidligere hold, med nytt kursmål 61. Banken peker blant annet på den sterke ordreboken, samt at marginene utvikler seg i positiv retning i takt med kontrakter inngått til stadig bedre betingelser.

Aker Solutions-aksjen er opp med litt over fem prosent siste uke, og den positive kursutviklingen tror vi fortsetter også etter at selskapet publiserer tredjekvartalsrapporten 31. oktober. Selskapet, som også er en del av Kapital-porteføljen, tenker vi utmerket godt kan bli en real børshit utover høsten.

Flere vil på Sparebank 1 SMN-festen

Ikke bare får Aker Solutions-aksjen mer og mer oppmerksomhet, det gjør også en av børsens største sparebanker målt etter forvaltningskapital, nemlig SpareBank 1 SMN. Banken inngår i Kapital-porteføljen. Støttet av utsikter til en lengre periode med høye renter med tilhørende sterke rentenettoer, kombinert med lyse utbytteutsikter og langt fra skjemmende prisingsmultipler, har kursen bare den siste uken gått to og en halv prosent.

Det er en adskillig bedre utvikling enn hva Hovedindeksen kan vise til, som så vidt er på plussiden. At det generelt sett ikke er mer fart i det brede markedet, skyldes først og fremst en forsiktig investoropptreden inn mot flommen av alle tredjekvartalsrapporter som nå blir publisert. Børssentimentet inn mot årsskiftet vil i stor grad styres av hvorvidt rapportene faktisk innfrir analytikernes forhåndsestimater, og naturligvis hvilke utspill selskapstoppene gir inn mot 2025.

Vi forventer en ny, rolig uke på Oslo Børs der børssentimentet i stor grad vil bli styrt av DNBs kvartalsrapport, som slippes tirsdag. Interessen rundt Aker Solutions vedvarer, forventer vi, støttet av flere og flere meglerhus som ser at prisingen ikke harmonerer med hvordan virksomheten faktisk utvikler seg. Børsen får ellers lite internasjonal drahjelp, da de globale børsene har inntatt et hvilemodus i påvente av utfallet av det amerikanske presidentvalget. Det avholdes tirsdag 5. november.