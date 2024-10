Wall Street endte uken i pluss - Apple steg på økt salg

Uken avsluttes med New York-børsen i grønt over hele linjen. Nasdaq-indeksen stengte opp 0,63 prosent, Dow Jones steg 0,09 prosent mens S&P 500 la på seg 0,40 prosent.

Dette er den sjette uken på rad med oppgang, og den lengste rekken så langt i år for S&P 500.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,08 prosent ved børsens stengetid mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 5,08 prosent til 18,14.

Netflix-rally

«For tiden er det stort sett fokus på selskapsresultater, ettersom resultatsesongen for tredje kvartal nylig har startet. De fleste selskapene som har lagt frem sine tall, har overrasket på oppsiden. Sist ut var Netflix, som knuste forventningene etter stengetid i går», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Netflix-aksjen steg til rekordnivå opp til 11,2 prosent.

Makro

Boligbyggingen i USA falt med 0,5 prosent på månedsbasis i september, til en sesongjustert årstakt på 1,354 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,35 millioner boliger. Antall nye boligbyggingstillatelser falt med 2,9 prosent på månedsbasis i perioden.

Tek-gigantene

De store tek-aksjene fikk en bred oppgang, og nesten alle aksjene i «The Magnificent Seven» endte opp.

Apple bidro til at Dow Jones endte i grønt fredag. Aksjen steg med 1,2 prosent etter en artikkel som viste at salget av iPhone 16 i Kina de første tre ukene har overgått iPhone 15 med god margin. Salget er 20 prosent høyere enn for samme periode i fjor.

Ifølge den amerikanske trafikksikkerhets-administrasjonen (NHTSA) har det forekommet fire kollisjoner med Teslas delautomatiserte biler. I en av kollisjonene kjørte en Model Y på en fotgjenger som omkom. Tesla-aksjen endte ned 0,1 prosent.

Meta endte også ned, med en nedgang på 0,1 prosent.

Andre aksjer

Spirit Airlines, som opererer i lavprissegmentet i USA samt Mellom- og Sør-Amerika, har meldt om at de har permittert 700 arbeidere i 21 dager ettersom streiken til Boeing dras ut. Aksjen endte ned 3,6 prosent.

CVS Health endte ned 5,5 prosent etter at apotekkjeden kunngjorde at David Joyner har erstattet Karen Lynch som sjef. Selskapet la også frem en prognose der de forventer en justert inntjening for tredje kvartal i området 1,05–1,10 dollar per aksje. Det var forventet en inntjening på rundt 1,70 dollar.

Kredittkortselskapet American Express fikk en omsetning på 16,64 milliarder dollar i tredje kvartal. Dette var lavere enn LSEG sin forventning på 16,67 milliarder dollar. Inntjening per aksje ble 3,49 dollar, som var høyere enn analytikers forventning. Aksjen endte ned 3,1 prosent.