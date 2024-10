Warren Buffett laster opp i aksje

Warren Buffett øker satsningen sin på Sirius XM Holdings-aksjen. Berkshire Hathaway har i løpet av uken kjøpt aksjer for 42 millioner dollar i kringkastingsselskapet, det skriver Bloomberg lørdag.

Regulatoriske dokumenter viser at aksjene ble kjøpt i løpet av uken, og at Berkshire Hathaway nå har en eierandel i selskapet på 32,5 prosent. Buffett har økt posisjonen betydelig i de siste kvartalene og ble i forrige måned selskapets største aksjonær. Det skjedde i forbindelse med at milliardæren John Malone sitt selskap Liberty Media skilte ut sin eierandel på 83 prosent av selskapet.

Kringkastings-aksjen er ned nesten 50 prosent så langt i år, fallet kommer etter at forventningene til salget til selskapet har kommet kraftig ned i løpet av året. I de siste fem dagene har aksjen i midlertid steget nesten 11 prosent etter at Buffett økte posisjonen sin i selskapet.

Ifølge Forbes sin 400-liste er Warren Buffett i dag god for 146 milliarder dollar. «Orakelet fra Omaha» er kjent som en av verdens mest suksessfulle investorer gjennom tidene og er i dag 94 år gammel.