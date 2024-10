Prisveksten i Eurosonen vil antageligvis være på Den europeiske sentralbanken (ECB) sitt mål på 2 prosent, tidlig i 2025. Det sier sentralbanksjef i Frankrike og medlem av styringsrådet i ECB François Villeroy de Galhau lørdag, det skriver Bloomberg.

«Vi er på god vei til å bekjempe inflasjonen, og dette er faktisk gode nyheter,» sa han til radiokanalen France Inter lørdag.

Villeroy utelukker ikke at inflasjonen kan bli høyere, men at hvis økonomien utvikler seg som planlagt vil inflasjonen nå 2 prosent neste år.

«Det kan komme noen midlertidige oppsving de neste månedene, men det er en teknisk effekt. Med mindre det skjer store eksterne sjokk, vil vi nå 2 prosent inflasjon neste år, sannsynligvis mot begynnelsen av året,» poengterer han.

Tidligere enn ventet

Den siste prognosen fra ECB som kom i september, sa at 2 prosent inflasjon først ville bli nådd i neste års fjerde kvartal. Likevel har tjenestemenn som er kjent med styringsrådets vurderinger sagt til Bloomberg at de nå forventer at det skjer i løpet av det første halvåret. Lavere inflasjon kan videre føre til rentekutt.

«Det vil sannsynligvis bli flere rentekutt,» sier Villeroy.

Samtidig påpeker han viktigheten av å handle basert på data og helhetsbilde. Verden er dynamisk, data og faktorer kan endre seg i tiden framover.

«Men vi vil avgjøre basert på data. Jeg oppfordrer til smidig pragmatisme: Smidig fordi vi må handle og kutte renter når vi kan. Pragmatisk fordi vi må se på dataene og ikke miste helhetsbildet,» sier han.