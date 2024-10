Enron-arven kommer til nytte

Gjestekommentar: Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia i CMC Markets

Alle som har fulgt Yr-appen med argusøyne vet at det er vanskelig å planlegge dagen, og langt mindre uken, etter raskt skiftende vær. Men nettopp det at Yr er en av våre mest brukte apper er en god illustrasjon på hvor viktig været er for mange.

Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: CMC Markets

Og det gjelder slett ikke bare nordmenn som lurer på om de skal ta med solbriller eller regnjakke på søndagsturen, for det er mange steder i verden der værutviklingen spiller en særs viktig rolle for lokal næringsvirksomhet, helse og levevilkår.

Det er en grunn til at det populariserte «rainmaker»-begrepet henviser til noen som kan få utrolige ting til å skje. Fortsatt er menneskeheten et stykke unna å kunne kontrollere selve regnet, til tross for at Kina gjorde et hederlig forsøk på å manipulere regntunge skyer som truet åpningsseremonien under Beijing-OL i 2008.

I stedet har vi fått et stort gjennombrudd for det nest beste alternativet: å kunne bli klekkelig kompensert for uvanlig dårlig vær.

Enron-arven

Værderivater er finansielle produkter som ofte skreddersys for utviklingen innenfor spesifikke steder og tidsrammer. Og ettersom nettopp kompliserte derivater spilte en skurkerolle under den store finanskrisen i 2007-09, var det ingen overraskelse at etterspørselen stupte for en lengre periode i etterkant.

Værderivater er altså ikke noe nytt, men var lenge for spesielt interesserte. Faktisk var Enron, det utskjelte energiselskapet som gikk konkurs på spektakulært vis i 2001, en av de første betydelige aktørene i dette markedet. Dokumentarfilmen om Enron-skandalen hadde den sarkastiske undertittelen «The smartest guys in the room», men selv utskjelte bajasgutter kan ha vært inne på noe.

Markedet for derivater relatert til været anslås å være verdt minst 25 milliarder dollar

Allerede før årtusenskiftet så Enron et stort behov for en hedge mot store variasjoner i energietterspørsel i takt med endringer i været. I land som USA, der det både brukes mye air-condition om sommeren og mye oppvarming om vinteren, kan temperaturavvik få store konsekvenser.