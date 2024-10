«Carnegies netto årlige resultatbidrag til DNB, før synergieffekter og andre transaksjonsrelaterte gevinster, forventes å være i overkant av 1 milliard svenske kroner fra 2025, som tilsvarer en P/E-multippel på oppkjøpsprisen på ca. 12x», heter det.

Transaksjonen forventes å øke DNB-konsernets resultat pr. aksje og egenkapitalavkastning, og generere over 15 prosent avkastning på investert kapital.

Det forventes at den rene kjernekapitalandelen vil reduseres med ca. 1,20 prosentpoeng og vil ikke påvirke utbyttepolitikken negativt.

Kjøpte konkursbo

I kjølvannet av finanskrisen i 2008 tok det svenske statlige organet Riksgälden over Carnegie og selskapet ble tatt av børs. Etter en restrukturering ble Carnegie solgt til oppkjøpsfondet Altor og investeringsselskapet Bure for 1,4 milliarder svenske kroner i 2009, i tillegg til rom for en betaling på ytterligere 250 millioner kroner. Altor ble sittende med en eierandel på 65 prosent.

Altor har vært eneeier siden 2012 etter å ha kjøpt Bures andel på 35 prosent for 629 millioner. Her lå det også inne en tilleggsbetaling i avtalen på 106 millioner på visse vilkår.

Mandag ble det altså klart at Carnegie selges til DNB for 12 milliarder kroner.

– I 2009 investerte vi i en utfordrer, og opp gjennom årene har de vokst til en markedsleder, sier Altor-sjef Harald Mix i en pressemelding.

Finansavisen har vært i kontakt med Altor, men oppkjøpsfondet ønsker ikke å oppgi gevinsten etter salget.

SELGER: Altor og grunlegger Harald Mix har solgt Carnegie til DNB. Foto: Altor

Har ønsket å selge

I flere år har det blitt spekulert i om Altor var i ferd med å selge eller børsnotere Carnegie. I sommer uttalte den svenske Altor-toppen Harald Mix at det ble vurdert en notering under noteringsboomen i 2021, men at han var glad det ikke gikk veien på grunn av tørke i noteringsmarkedet. Samtidig luftet han tanken om å gjøre et nytt forsøk til tross for et svakt børsnoteringsmarked. Carnegie hadde nettopp kjøpt investeringsselskapet Didner & Gerge, som mange mente kunne styrke en børsnotering eller salg.

– Vi mener en ledende børsaktør kunne passet på børsen, sa han til Dagens Industri.

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Altor sonderte mulighetene for en sammenslåing med det norske børsnoterte meglerhuset ABG Sundal Collier i 2020 og 2021. Altor-gründer Harald Mix og største eier Jan Petter Collier i ABG Sundal Collier skal ha vært involvert, men det ble aldri en formell prosess.