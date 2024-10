Goldman: Trump-seier er bullish for olje fra dag én

«Megleravdelingen har tenkt mye på valget, som nå er mindre enn en måned unna. Posisjoneringen i markedet heller mot Trump-seier. Vi tenkte det kunne være nyttig å lage et dashbord som beskriver oppfatningene, og noen trades som kan gjøre det bra», skriver meglerdesken til Goldman Sachs.

I notatet har de samlet tankene til fire divisjoner: Olje, valuta, aksjederivater/indekstrading og renter.

Olje og valuta

Nick Bartal fra Oil Products Trading sier «for øyeblikket er det er lite posisjonering i olje som er direkte knyttet til valget», da konflikten i Midtøsten overskygger.

«Konsensus er fortsatt at oljemarkedet vil være tungt i 2025, noe som har ført til short-posisjonering før oljerallyet knyttet til Israel/Iran-konflikten», sier Bartal.

«Sannsynligvis vil en Trump-seier være bullish for olje på dag én, da han vil styrke sanksjonene mot Iran», legger han til.

Valutameglerne Mark Salib og Fernando Alvarado Aguilar skriver at «mange kunder» er long dollar mot kinesiske offshore yuan (USDCNH) som et veddemål mot Trump-seier.

Meglerne liker også australsk dollar mot japansk yen (AUDJPY) og amerikansk dollar mot japansk yen (USDJPY) hvis man tror Trump vinner.

Hvis man tror Harris vinner, «ser vi på [amerikansk dollar mot meksikansk peso] USDMXN som en av de beste veddemålene», skriver valutameglerne.

Om euro mot dollar (EURUSD) tror meglerne at euroen kan styrke seg med 1,5 prosent ved en Harris-seier, men de mener oppsiden er større i USDMXN.

Les også – Aksjemarkedet vil reagere positivt på en Trump-seier – Høyere inntjeningen vil veie tyngre enn lavere verdsettelsesmultipler, sier analysesjef Petter Kongslie, som tror aksjemarkedet vil reagere positivt på en Trump-sier.

Aksjer

Shawn Tuteja og Joseph Clyne fra Equities Derivatives Trading/Index Trading sier at den siste oppgangen i aksjemarkedet, fallet i implisitte volatiliteter, og Russell 2000s overprestasjon i forhold til Nasdaq er delvis drevet av økningen i oddsene for en Trump-seier.

«En reversering av Trump-oddsen kan snu alle disse tre trendene», skriver meglerne. «Generelt liker vi å eie oppsiden i SPX mot årsslutt.»

På sektorbasis har meglerne registrert at «Trump-trades» fra 2016 begynner å virke igjen – oppgangen i S&P 500 har vært drevet av regionale banker (KRE), storbanker (XLF) og energi, sier meglerne.

«Denne oppgangen har gått på bekostning av AI den siste uken eller så», sier meglerne.

Renter

Anshul Sehgal, sjef for US Interest Rate Products, sier: «Vi har ingen sterke meninger eller robuste rammeverk for valget. Det er en binær hendelse.» Han sier at markedet priser inn en bevegelse på 20 basispunkter rundt valget.

Hvis det blir en Republikansk sweep, der partiet vinner valget og får flertall i begge kamrene i Kongressen (Representantenes hus og Senatet), forventer han ikke store bevegelser over natten – «renten vil sannsynligvis stige, og risikoaktiva vil styrkes, spesielt hvis Trumps skattekutt forlenges og det kommer flere finanspolitiske tiltak.»

Hvis Harris vinner, mener rente-sjefen at «risikoaktiva vil svekkes, noe vi ser på som en mulighet til å sette opp short-posisjoner i mellomlangsiktige obligasjoner.»