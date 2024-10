Bank of America spår gullprisen til over 3.000 dollar

Gullprisen står i all-time high på 2.730,48 dollar pr. unse mandag morgen, opp over 32 prosent så langt i år.

Samme morgen advarer gullbørsen i Shanghai om kraftig volatilitet: «Nylig har prisvolatiliteten i edelmetaller økt betydelig, og markedsrisikoen har tydelig forsterket seg.»

Gullprisen til 3.000 dollar

Michael Hartnett, direktør og sjef for investeringsstrategi i Bank of America, skriver i sin ukentlige oppdatering før helgen: «Gullprisen er på all-time high og betydelig over tidligere historiske topper på 2.000 dollar i 2020 og 1.900 dollar i 2011.»

«Gullmarkedet drives av politikk og inflasjon: 2020-tallet er et tiår med amerikansk og globalt finansielt overforbruk, og et tiår preget av teknologitariffer, handelstariffer og proteksjonisme», skriver Hartnett.

Videre: «Fed er fast bestemt på å redusere realrentene i de kommende kvartalene.» Dermed må «investorer ganske enkelt beskytte seg mot inflasjon og trusselen om en svakere dollar (Bitcoin-prisen på all-time high med 75.000 dollar vil bekrefte dette); gull er på god vei til over 3000 dollar pr. unse», konkluderer Hartnett.