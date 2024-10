Altor vil kjøpe Saxo Bank

Kilder sier til Bloomberg News at et konsortium med Altor i spissen har lagt inn et ikke-bindene bud på danske Saxo Bank, i det som skal være en salgsprosess med flere mulige kjøpere. De to andre selskapene i konsortiumet skal være Centerbridge Partners og Interactive Brokers Group.

I juli ble det kjent at Saxo Banks nåværende eiere Zhejiang Geely Holding, finske Mandatum og gründeren Kim Fournais, hadde hyret inn Goldman Sachs for å finne kjøpere av investeringsbanken, som er mest kjent for sin handelsplattform for aksjer, derivater og andre finansielle produkter.

Mandatum, der Altor er største eier, kjøpte i mai 19,83 prosent av aksjene i Saxo Bank fra det finske forsikringsselskapet Sampo for 302 millioner euro, eller rundt 3,5 milliarder kroner.

Hverken Altor, Centerbridge, Mandatum eller Saxo Bank ønsker å kommentere saken til Bloomberg News.

Kim Fournais startet Saxo Bank i 1992 sammen med Lars Seier Christensen, men sistnevnte solgte sin eierandel på 25,71 prosent i 2017 til Geely. Transaksjonen priset Saxo til 1,325 milliarder euro. Geely eier nå nesten 50 prosent av selskapet, ifølge Bloomberg.

Mandag morgen ble det klart at Altor selger Carnegie til DNB for 12 milliarder kroner.