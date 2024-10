Flere tror på kronesvekkelse – vedder på Trump-seier

Japanske Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) anbefaler å satse på amerikanske dollar mot norske kroner (USD/NOK) som et veddemål på at Trump vinner valget.

Valuta-teamet, ledet av Lee Hardman, åpnet posisjonen på 10,72 kroner pr. dollar, og vil holde opptil 11,02 kroner, med stopp-loss på 10,50. Dollarkursen er i skrivende stund 10,91.

Posisjonen «reflekterer den økende sannsynligheten for at Donald Trump vinner presidentvalget. Bettingmarkedene og meningsmålingene har beveget seg i favør av Donald Trump denne måneden», skriver Hardman.

«Vi mener det er rom for at USD kan styrke seg ytterligere for å prise inn høyere risikopremie knyttet til en Trump-seier før valget», heter det.

Ingen hjelp fra Midtøsten

«USD/NOK har steget så langt denne måneden, til tross for at spenningene i Midtøsten har intensivert og løftet oljeprisen. Dette gir en viss forsikring om at hevn-angrep fra Israel på Iran vil neppe føre til at NOK presterer bedre enn USD», skriver MUFG-strategene.

Les også – Norges Bank åpner for valutaintervensjon – Norges Bank åpner for å intervenere, mener Danske Banks Kristoffer Kjær Lomholt om Norges Banks mulige kronekjøp.

Goldman: Trump-seier er bullish for olje fra dag én Flere megleravdelinger i Goldman Sachs har samlet tankene sine før valget og deler nå de beste tipsene til investorer.

«Nylige nyhetsrapporter har antydet at angrep på energiproduksjon og/eller atomfasiliteter i Iran er usannsynlige. Dette har bidratt til å senke oljeprisen tilbake mot årets laveste nivåer», skriver strategene.

Dermed er USD/NOK-traden et veddemål på at Trump vinner valget og lavere oljepris.

– Siste forsvarslinje

Britiske HSBC har tittel «NOK – Siste forsvarslinje» i sin seneste oppdatering.

Norges Bank holder møte 7. november hvor det forventes at styringsrenten blir holdt uendret, men det prises inn rundt «11 basispunkter med kutt for desembermøtet – en forventning som Norges Bank så langt har motsatt seg», skriver HSBC-strategene.

Kommunikasjonen fra Norges Bank vil være kritisk for kronen. HSBCs største bekymring er at en haukete retorikk fra sentralbanken «kan falle for døve ører, spesielt hvis markedet ser forbi slike narrativer og i stedet fokuserer på den raskere enn forventede disinflasjonen den siste tiden. Det er verdt å merke seg at HSBC Economics ser for seg et kutt på 25 basispunkter fra Norges Bank i år.»

«Vi tror EUR/NOK vil holde seg sidelengs for nå», skriver HSBC.

Geopolitisk usikkerhet er fortsatt viktig, «oljeprisrallyet ser ut til å ta en pause (...) uten drivkraft fra olje kan NOK slite overfor sine skandinaviske motparter», konkluderer HSBC-strategene.