Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen falt Nasdaq-indeksen 0,2 prosent, mens Dow Jones og S&P 500 begge falt 0,1 prosent.

Oppdatert kl. 21.00

Godt inn i mandagens handel faller Dow Jones 0,86 prosent og står i 42.902,06 poeng. S&P 500 faller 0,39 prosent og står i 5.841,88 poeng. Nasdaq faller 0,08 prosent og står i 18.477,39 poeng.

Fredag slo både S&P 500 og Dow Jones til med nye rekordnoteringer, og kunne med det notere seg for seks uker på rad med oppgang.

«Nå er den amerikanske S&P-børsen dyrere enn ved årsskiftet 2021/2022 og på noen mål, den dyreste noensinne. Men børsen bæres frem på en flodbølge av likviditet. Samtidig, men denne typen verdsettelse, samt drøye forventninger til neste år, kan vi fort få en korreksjon tidlig neste år», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,44 prosent til 18,65.

Nvidia stiger 2,89 prosent, etter å ha steget over 3,2 prosent tidligere i handelen, og nådde ny «intraday-high». Nå handles aksjen til 141,96 dollar. Nvidia-aksjen må stenge til 142,68 dollar for at selskapet skal oppnå en markedsverdi på 3,5 billioner dollar, ifølge Dow Jones Market Data.

Resultatsesong og presidentvalg

Tesla er ned 1,31prosent. Onsdag denne uken, etter stenging på Wall Street, kommer Tesla med tall for tredje kvartal. Tesla er storkunde av Nvidia, for produkter til blant annet opplæring av førerassistansesystemet, og andre AI-systemer, skriver Marketwatch.

Ellers denne uken kommer General Motors med kvartalstall på tirsdag, Boeing og Coca Cola på onsdag sammen med Tesla.

Boeing stiger 2,72 prosent etter at det ble kjent at selskapet tilbyr 35 prosent lønnsøkning til streikende arbeidere.

Neste mandag kommer Ford Motor med kvartalstall, og tirsdag den 29. oktober kommer ferske rapporter fra flere giganter, deriblant McDonalds, Paypal, Pfizer, AMD, Alphabet, Mondelez og Snapchat.

Onsdag og torsdag neste uke kommer tall fra blant annet Etsy, Meta, Microsoft, Starbucks, Uber, Amazon, Apple og Intel.

«Resultatsesongen fortsetter med full styrke denne uken og vil derfor prege nyhetsbildet fremover. Det amerikanske presidentvalget nærmer seg også med stormskritt. Selv om de to kandidatene har ulik tilnærming til lederskap, vil de sannsynligvis ha liten innvirkning på amerikansk økonomi på lang sikt», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Handelsbanken understreker at Donald Trumps momentum setter tydelige spor i finansmarkedene.

«Amerikanske banker gjorde det bedre enn børsen sist uke, hvor bakteppet er forventningen om mer deregulering og mer inflasjonsdrevet politikk, og dermed også høyere renter», skriver Handelsbanken i en rapport.