Blandet stemning etter rekorduker

På ukens første handelsdag endte industritunge Dow Jones ned 0,8 prosent til 42.931,66 poeng, og brede S&P 500 endte ned 0,18 prosent til 5.853,99 poeng. Teknologitunge Nasdaq endte til slutt opp 0,27 prosent til 18.540 poeng, etter å ha vaklet mellom grønt og rødt territorium gjennom handelen.

Fredag forrige uke slo både S&P 500 og Dow Jones til med nye rekordnoteringer, og kunne med det notere seg for seks uker på rad med oppgang.

Fryktindeksen VIX steg 3,22 prosent til 18,61. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er opp 2,82 prosent til 4,195 prosent, nær det høyeste nivået på tre måneder. Den amerikanske toåringen er opp 1,79 prosent til 4,036 prosent.

Enorm markedsverdi

Nvidia steg 4,14 prosent til 143,71 dollar. Nvidia-aksjene må avslutte på 142,682 dollar for at selskapet skal oppnå en markedsverdi på 3,5 billioner dollar, skriver Marketwatch.

Kun Apple har noen gang avsluttet med en markedsverdi på over 3,5 billioner dollar. Nå er altså Nvidia del av den eksklusive klubben. Selskapets markedsverdi ved stengetid var 3,525 billioner dollar på mandag, ifølge Dow Jones Market Data.

Flere giganter slipper tall

Tesla falt 0,84 prosent til 218,85 dollar. Onsdag etter New York-børsens stengetid legger selskapet frem tall for tredje kvartal. På forhånd er det ventet en omsetning på 25,4 milliarder dollar, og et driftsresultat på nesten to milliarder dollar.

Boeing slipper også tall på onsdag, før markedet åpner. Mandag stenger flyaksjen opp 3,12 prosent til 159,84 dollar etter at det ble kjent at selskapet vil tilby 35 prosent lønnsøkning til streikende arbeidere. Flygiganten har lenge hatt trøbbel med streik og forsinkelser i leveranser.

Neste uke ventes tall fra blant annet Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon og Apple. Alphabet endte mandag opp 0,41 prosent, Meta ned 0,23 prosent, Microsoft opp 0,15 prosent, Amazon opp 0,04 prosent og Apple steg 0,63 prosent.

Den amerikanske WTI-oljen er opp 1,78 prosent til 70,45 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent er opp 1,51 prosent til 74,01 dollar.