Dette er børsens budsjettvinnere

Et nytt stortingsvalg er altså på trappene, og ikke overraskende gjør regjeringen hva den kan for å gjenopprette sin popularitet. Makroøkonomene er nå skjønt enige om at den såkalte budsjettimpulsen øker klart mer enn ventet. Budsjettimpulsen, blant økonomene brukt som en indikator på hvordan statsbudsjettet påvirker etterspørselen etter varer og tjenester i økonomien, er faktisk dobbelt så høy som det Norges Bank har lagt til grunn i sine analyser. Alt i alt legger Finansdepartementet nå til grunn at norsk økonomi i 2025 vil vokse med noe over to prosent, sammenlignet med Norges Banks anslag om en BNP-vekst på 1,1 prosent – et veksttempo som nettopp ville gitt rom for flere rentekutt.