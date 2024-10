Jakten på den skjulte stjernen

Gjestekommentar: Jonas Shum, kredittanalytiker Clarksons

Bankens (Feds) ledestjerne, ofte kalt “R-Star”, refererer til den nøytrale renten – rentenivået som hverken stimulerer eller bremser økonomisk vekst. Nøytralrenten er avgjørende for Feds dobbeltsidige mandat: prisstabilitet (to prosent inflasjon) og full sysselsetting – og det er prosessen for å kalibrere styringsrenten til et nivå som sikrer oppnåelse av disse målene som nå har startet. Vi tror at styringsrenten relativt raskt vil kalibreres nærmere nivået på denne nøytralrenten, men vi ser også en risiko for at renten kan justeres ned for mye og at det kan gi grobunn for en ny inflasjonsbølge.

Jakten på nøytralrenten – ikke risikofritt

Bakgrunnen for at Fed nå har påbegynt denne prosessen er at inflasjonen nærmer seg målet på to prosent, og at arbeidsmarkedet er på et nivå som anses som nær full sysselsetting. Når inflasjon og arbeidsledighet nærmer seg målene, burde rentenivået også være nærmere nøytralrenten. Grafen viser hvordan dagens inflasjon og arbeidsledighet ligger nær Feds mål. Likevel er avstanden fra dagens rentenivå til nøytralrenten fortsatt betydelig, noe som tyder på at Fed har flere kutt igjen.

Jakten på nøytralrenten, som jakten på Afrikas Stjerne, er ikke uten risiko. I spillet kunne man møte røvere, mens Fed står overfor en økt risiko for resesjon. Historien viser at risikoen for resesjon er høyere når Fed starter med et stort kutt, som de nylige 50 basispunktene. Akkurat som fjellklatrere og syklister opplever nedstigningen som mer risikabel enn oppstigningen, kan Fed oppleve at nedjusteringen av renten er vanskeligere å kontrollere enn oppgangsfasen.