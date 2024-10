Gjensidige doblet bunnlinjen

Gjensidige Forsikring løftet i tredje kvartal resultatet før skatt til 2.215 millioner kroner, opp fra 1.115 millioner i samme periode i fjor.

Det var ifølge TDN Direkt på forhånd ventet et resultat før skatt på 1.950 millioner kroner.

– Skadekostnadene i Norge fortsetter å øke, både innen eiendoms- og motorforsikring. Det er gledelig å se at vi klarer å levere solid inntektsvekst, og at vår kundelojalitet fortsatt er høy, sier konsernsjef Geir Holmgren.

Lavere kostnadsandel og høyere forsikringsinntekter løftet resultatet for skadeforsikringsvirksomheten med 43 prosent til 1.590 millioner kroner. Her var det spådd et resultat på 1.637 millioner kroner.

Premieinntektene endte i tredje kvartal opp 11,7 prosent til 9.889 millioner kroner. I samme periode i fjor var inntektene på 8.853 millioner, og analytikerne hadde på forhånd spådd inntekter på 9.955 millioner.

Inntektsveksten var ifølge selskapet var hovedsakelig drevet av «effektive og differensierte pristiltak og solide fornyelser».

Skadeprosenten i tredje kvartal 2024 økte med 1,3 prosentpoeng.

«Det reflekterer høyere underliggende frekvensskadeprosent, lavere avviklingsgevinster, endret risikojustering og lavere diskonteringseffekt. Storskadekostnader var lavere enn samme kvartal i fjor», heter det i meldingen.

Forventninger

Gjensidige Forsikring forventer ikke at det klarer å levere på combined ratio-målet for 2024, men alle de finansielle målene for 2025 og 2026 opprettholdes.

Selskapet har et mål om en combined ratio på under 84 prosent i år og neste år, og under 82 prosent i 2026.

I tredje kvartal endte combined ratio på 83,9 prosent, ned fra 87,4 prosent. Hittil i år er den på 86,9 prosent.

«På grunn av betydelige værrelaterte krav og bestemmelser i første kvartal, og det høye skadenivået hittil i år, forventer konsernet ikke å levere på combined ratio-målet for inneværende år. Som alltid er også avkastningen på egenkapitalen avhengig om utviklingen i kapitalmarkedene», skriver Gjensidige i rapporten.