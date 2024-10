Milliardresultat for SpareBank 1 Gruppen

I tredje kvartal leverte SpareBank 1 Gruppen konsern et resultat før skatt på 1,09 milliarder kroner, mot et negativt resultat på 49 millioner kroner for et år siden. Etter skatt var resultatet på 825 millioner kroner, mot et negativt resultat på 64 millioner kroner året før.

Solid finansavkastning og gode forsikringsresultater i Fremtind Holding sørget for en bedring av resultatene.

Betydelig resultatfremgang

– Vi er svært fornøyde med den betydelige resultatfremgangen vi har oppnådd i tredje kvartal. Dette styrker vår posisjon og gir oss et godt grunnlag for videre vekst, sier adm. direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt var 10,0 prosent.

Hittil i år har SpareBank 1 Gruppen konsern hatt et resultat før skatt på 1,67 milliarder kroner og 1,24 milliarder kroner etter skatt, opp fra henholdsvis 267 millioner kroner og 187 millioner kroner i samme periode i fjor.

Fremtind

1. juli overførte eierne av Fremtind Forsikring og Eika Forsikring sine aksjer i selskapene til Fremtind Holding. Motytelsen var aksjer i Fremtind Holding, som nå eies 51,44 prosent av SpareBank 1 Gruppen, 28,46 prosent av DNB Bank og 20,10 prosent av Eika Gruppen. De to søsterselskapene Fremtind Forsikring og Eika Forsikring fusjonerte 1. oktober.

Fremtind Holding konsern fikk et resultat før skatt på 1,10 milliarder kroner i tredje kvartal, noe som var en økning på 1,08 milliarder kroner fra tilsvarende kvartal i fjor, som var preget av ekstremvær.