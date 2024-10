Alt om valget fra Goldman Sachs

Med kun 10 handelsdager igjen til det amerikanske presidentvalget, har Goldman Sachs, med Kevin Hassett og Jared Bernstein i spissen, utarbeidet en omfattende rapport om hvordan investorer burde forholde seg.

Pr. 18. oktober forventer markedet en bevegelse på to prosent dagen etter valget – to prosent er den laveste avlesningen siden Goldman startet å spore variansen.

«Jeg begynner å hevde at dette er i ferd med å bli litt for lavt», skriver Brian Garrett i Goldman Sachs i et separat notat. Likevel «ser det ut til at volatilitetsmarkedet forventer en viss grad av "oppdagelsesperiode" etter valgdagen», altså et volatilitet-nachspiel.

Spådommene

Det er fire utfall av valget: Trump vinner og republiansk Kongress (sweep), Harris vinner og demokratisk Kongress (sweep), Trump vinner og splittet Kongress, Harris vinner og splittet Kongress.

Trump-seier

Republikansk sweep Splittet Kongress S&P 500 1,30% −0,30% EUR/USD euro faller 2,60% euro faller 2,60% 10-årsrenten +27 basispunkter +18 basispunkter Goldman Sachs Research

Harris-seier

Demokratisk sweep Splittet Kongress S&P 500 −4,20% 0,30% EUR/USD euroen styrker seg 3,40% euroen styrker seg 3,50% 10-årsrenten -20 basispunkter -38 basispunkter Goldman Sachs Research

Prosentene er ikke justert for volatilitet, så Goldman tror de faktiske markedsbevegelsene kan bli større eller mindre enn vist.

Råvarer

Siden det er fire utfall, alle med forskjellige implikasjoner, lyder sammendraget: «Vi er mer selektive og mindre positive til råvarer på grunn av svekkende syklisk støtte for komplekset, med en mer forsiktig holdning til olje, kobber og andre industrimetaller, men fortsatt optimistiske på gull.»

«En potensiell forstyrrelse i energiforsyningen på grunn av konflikten i Midtøsten kan imidlertid øke oljeprisrisikoen og prisene. Høyere tollsatser vil sannsynligvis ytterligere tynge den globale etterspørselen etter råvarer, selv om gull trolig vil finne støtte», heter det i rapporten.

Aksjer

Grunnen til at S&P 500 er utsatt for et fall på 4,2 prosent i en demokratisk sweep er en kombinasjon, men det første argumentet til Goldman er at «skatteøkninger vil legge press på aksjeverdsettelser.» Grønne aksjer og infrastrukturinvesteringer vil prestere best i en demokratisk sweep, heter det.

På den andre siden vil en republikansk sweep føre til «lavere selskapskatt og andre vekstfremmende tiltak som kan være støttende for amerikanske aksjer, med små selskaper og sykliske industrier vil sannsynligvis prestere best», skriver Goldman Sachs.

Sammendraget lyder: «En positiv utsikt for selskapsinntjening og ytterligere lettelser i pengepolitikken peker mot ytterligere oppside for aksjer, uavhengig av valgutfallet.»

«Avklaring av politisk usikkerhet etter valget bør gi kortsiktig medvind for aksjer, i tråd med historiske mønstre. Likevel vil valgutfallet sannsynligvis påvirke rotasjoner innen aksjemarkedet», mener Goldman Sachs.

Valuta

Samlet sett forventer Goldman «kun en gradvis svekkelse av dollaren, gitt USAs sannsynlige vekst (...) vi tror at dollarens høye verdsetting kun vil svekkes på lengre sikt.»

«Handelspolitikken etter valget vil sannsynligvis være avgjørende for valutamarkedene. Høyere tollsatser bør støtte dollaren gjennom bedre bytteforhold og divergerende pengepolitiske impulser», heter det videre.