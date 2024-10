BlackRock skriver i sin ukentlige kommentar at inntjeningen til amerikanske selskaper har vist solid styrke så langt i resultatsesongen.

Wei Li, global sjef for investeringsstrategi i BlackRock, skriver i kommentaren: «Vi mener styrken i amerikansk selskapsinntjening vil fortsette å spre seg utover teknologisektoren i tredje kvartal. Vi ser også lyspunkter i japanske og europeiske sektorer.»

Allokering

«Bekymringer om høye verdsettelser og usikkerhet rundt det amerikanske valget driver markedsvolatilitet», men BlackRock forblir overvektet på amerikanske aksjer på 6-12 måneders horisont.

Begrunnelsen er at «markedet forventer tosifret inntjeningsvekst i løpet av det neste året samt fallende renter», skriver Wei Li.

BlackRock er også overvekt på japanske aksjer.

USA trumfer Europa

I Europa har «inntjeningen vært svak på grunn av dårlig økonomisk vekst. Vi er undervektet i aksjer fra eurosonen generelt, men ser lyspunkter i sektorer som finans og helsetjenester», skriver BlackRock-toppen.

«Vi foretrekker amerikanske fremfor europeiske aksjer», er dommen fra Wei Li. I USA støtter det kortsiktige makrobildet risikotaking, heter det.

Om megacaps, hovedsakelig store teknologiselskaper i USA, skriver Wei Li at inntjeningen for disse selskapene forventes å vokse 19 prosent neste år, et fall fra rundt 30 prosent i 2023 og 2024.

For hele S&P 500 er det ventet vekst i inntjeningen på 4 prosent i år og 14 prosent i 2025, ifølge BlackRock.