Varsko fra Deutsche Bank: – Underskuddene er enestående

Det har vært store bevegelser i oljeprisene denne måneden som følge av konflikten.

«Vi vet fra nyere historie, inkludert i 2022, at alt som øker risikoen for stagflasjon, som for eksempel et stort oljesjokk, sannsynligvis er negativt for markedene. Dette forblir en viktig kortsiktig risiko», påpeker Allen.

Gjeld

Makrostrategen tror markedet vil begynne å fokusere på den økende gjeldsgraden i verden. De siste prognosene fra IMF sier at global offentlig gjeld vil overstige 100 billioner dollar i år, og fortsette å øke gjennom tiåret, ifølge Allen.

«Dette vil sannsynligvis bli et økende problem for markedene,» skriver han.

I USA vil underskuddet ligge på 7-9 prosent i perioden 2026-28, tror økonomene i Deutsche Bank – uavhengig av hvem som vinner valget.

I ekstraordinære år (den amerikanske borgerkrigen, første og andre verdenskrig, finanskrisen og corona) frem til 2020-tallet hadde USA underskudd opp mot 6 prosent. «Å ha slike underskudd i mer 'normale' tider er derfor virkelig enestående,» skriver strategen.

Dette gjelder ikke bare USA: «Frankrike har ikke hatt budsjettoverskudd siden 1974,» sier han.

«Vi vet fra episoder som den europeiske statsgjeldskrisen at markedsreaksjonen på gjeld kan nå et ikke-lineært vippepunkt som ikke nødvendigvis er åpenbart på forhånd,» skriver Allen.

Konklusjon fra Allen: «Den nylige oppgangen har vært utrolig sterk, men det er sannsynlig at den vil møte økende motvind fremover (...) Vi vet at investorer har vært ganske nervøse i det siste (...) Selv om den globale økonomien er for øyeblikket i en fundamentalt sterk posisjon, er det verdt å være forsiktig gitt styrken i den nylige markedsoppgangen og den kommende motvinden som kan ligge foran.»