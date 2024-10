Wall Street endte blandet – bilprodusent steg nær 10 prosent etter tallslipp

Ukens andre handelsdag åpnet ned og har store deler av dagen vært preget av nedgang, som følge av økt rentefrykt etter uttalelser fra representanter fra den amerikanske sentralbanken (Fed).

Ved børsslutt endte de toneangivende indeksene blandet, hvor samleindeksen S&P 500 endte ned 0,1 prosent til 5.851,24 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,2 prosent til 18.573,13 poeng, mens industritunge Dow Jones endte flatt ned med 0,01 prosent endring til 42.925,29 poeng.

Høyere renter

Tirsdagens fall på USA-børsene skyldes at investorer har nedjustert forventningene til rentekutt fra Fed. Dette kommer etter at to Fed-representanter har antydet at de ser helst for seg et roligere tempo i rentekuttene fremover, skriver Bloomberg.

Den viktige renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steg markant mandag med rundt 12 basispunkter. Tirsdag har «tiåringen» falt noe tilbake og ligger på 4,21 prosent.

Markedet priser fortsatt inn et nytt rentekutt i november, men er veldig i tvil om det kommer enda et i desember.

McDonalds-aksjen faller kraftig i etterhandelen

McDonalds-aksjen faller kraftig i etterhandelen som følge av at amerikanske helsemyndigheter knyttet et E.coli-utbrudd til kjedens Quarter Pounder-burgere, ifølge CNBC og Bloomberg.

Ifølge CDC har 49 personer fra 10 delstater blitt syke av bakterien, hvorav 27 i Colorado. En eldre person i Colorado har dødd som følge av utbruddet, skriver Bloomberg.