– Vi kommer til å bli blakke med mindre vi tar utgiftsproblemene på alvor, sa hedgefondforvalteren tirsdag.

Jones gründet Tudor Investmen Corp. og advarer nå om det amerikanske budsjettunderskuddet og den økte utgiftsveksten som er blitt lovet av begge presidentkandidatene, det skriver CNBC tirsdag.

Han uttrykker en bekymring for at nedsalget i obligasjonsmarkedet kan føre til økte renter. Jones har ingen planer om å eie rentepapirer i nærmeste fremtid og vil isteden satse mot den mer langsiktige delen av obligasjonsmarkedet.

Budsjettunderskuddet for regnskapsåret 2024 steg til over 1,8 billioner dollar ifølge det amerikanske finansdepartementet. Det tilsvarer en oppgang på 8 prosent siden 2023.

Underskuddet dekkes gjennom salg av statsobligasjoner. Renten har økt betydelig de siste tre årene, noe som gjør mange investorer bekymret ettersom det samtidig øker gjelds-kostnaden for staten.

Jones har tidligere påpekt at budsjettunderskuddet økte under Trump og Biden. Han har også uttalt seg om at Harris er minst egnet av dem for oppgaven som ligger foran med tanke på budsjettet.

Milliardæren startet fondet sitt for cirka 40 år siden og har tjent store penger på å predikere aksjekollapsen i 1987.