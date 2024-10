Tilbakekjøpsfest på Wall Street – på tide å selge?

I midten av september kom rentebeskjeden en hel børsverden hadde håpet på – Den amerikanske sentralbanken valgte å sette ned styringsrenten til intervallet mellom 4,75 og fem prosent, ned fra fem og en halv til 5,25 prosent. Banken begrunnet det doble rentekuttet med tiltagende svakheter i arbeidsmarkedet, samtidig som innenlandske inflasjons- og lønnsstigningstall igjen synes å vokse innen rimelige grenser.

Umiddelbart etter rentemeldingen slapp Goldman Sachs en strategirapport, omtalt i Financial Times, der investeringsbanken spår iscenesettelse av omfattende tilbakekjøpsprogrammer på Wall Street. Banken, som i finanskretser ofte omtales som verdens mektigste investeringsbank, tror tilbakekjøpene vil overstige ufattelige 1.000 milliarder dollar i 2025, et årsnivå man aldri før har sett. Deres hovedhypotese er på linje med det finansteorien forteller oss: at lavere renter ikke lenger gjør det like regningsdrivende for selskapene å sitte på store mengder kontanter. Samtidig senkes bankenes rentebetingelser, noe som også åpner opp for rimeligere tilgang på ekstern fremmedkapital.

Hurramegrundt-stemningen rundt tilbakekjøp kobles i første rekke mot at antall utestående aksjer blir færre. For et gitt resultat vil dermed fortjenesten pr. aksje stige, noe eksisterende eiere setter pris på. Samtidig senkes løpende P/E-tall. Avtagende vekstmultipler går ofte igjen som hovedmotiv når nye investorer skal oppgi hvorfor de valgte å kjøpe seg inn i akkurat dette selskapet. At flere kommer på banen stimulerer aksjekursen, til glede for de eksisterende eierne.

Men at tilbakekjøpsiveren automatisk vil stimulere børskursene, slik både meglere og analytikere ofte argumenterer for når et foretak drar i gang slike programmer, er slett ikke sikkert. Faktisk kan de enorme tilbakekjøpsvolumene som nå spås for 2025 heller vise seg å være et tegn på at flere av selskapene, illevarslende nok, ikke ser store vekstmuligheter lenger. Isolert sett innebærer det press på aksjekurser.

Flyhavari av verste sort

Siste års kurshistorikk til Boeing er et skrekkens eksempel med tanke på at offensive tilbakekjøpsprogrammer slett ikke gir føringer om økte aksjekurser, tvert om. Ifølge statistikkbanken S&P Global Market Intelligence vedtok den amerikanske flyprodusenten i 2013 at den frem til 2019 skulle kjøpe tilbake egne aksjer for ikke mindre enn 44 milliarder dollar. Beløpet, som til sammenligning tilsvarer rundt 470 milliarder kroner, eller tre og en halv ganger markedsverdien til Norsk Hydro, var et av de aller største tilbakekjøpsprogrammer som ble igangsatt på Wall Street i nevnte periode.

Hva viser så kursfasiten? Etter at programmet ble sluttført i 2019 og frem til i dag, har aksjekursen falt med over 60 prosent og sendt markedsverdien ned til litt over 90 milliarder kroner. Dramatikken vedvarer – nylig meldte Boeing at de vurderer å hente inn minst ti milliarder dollar i en ny-emisjon for å bøte på den omfattende negative kontantstrømmen. Dersom emisjonen vedtas, vil den i så fall bli den største egenkapitaltransaksjonen verden har sett siden Saudi Aramcos salg av egne aksjer for 12,3 milliarder dollar tidligere i år.