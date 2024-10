Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen onsdag:

Eiendomsinvestor Ivar Koteng og familien frykter nye skattesjokk og fryser nye investeringer. Heretter vil Koteng kun investere i eiendom.

Han synes Norge ikke ser ut til å forstå at det trengs et næringsliv for å komme videre. Han sier de før kunne investere for å skape nye arbeidsplasser, men at de ikke har de pengene lenger, og at skatteregimet er så ustabilt at de må tenke seg mye mer om enn tidligere.

Vegard Søraunet og fondet Aeternum Capital har nesten firedoblet pengene i den svenske butikkinnredningskjeden ITAB.

De skjøt inn drøyt 400 millioner svenske kroner i en kriseemisjon da ITAB var i knestående under corona. Nå er de samme aksjene verdt mer enn 1,5 milliarder kroner etter kraftig kursoppgang på Stockholm-børsen.

DNB økte resultatet før skatt med over 2 milliarder kroner i tredje kvartal, og knuste analytikernes forventninger. Overskuddet på 15,3 milliarder er dessuten nytt rekordresultat.

Ifølge konsernsjef Kjerstin Braathen har det vært et tydelig taktskifte i kundeadferden. Hun sier en betydelig del av veksten kommer fra kunder som bytter bank, og at veksten på personkundesiden er den største på syv år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om LO-økonom Roger Bjørnstad. Han hevder at de rike og superrike ikke betaler skatt, eventuelt lite skatt, og at dette skyldes at inntektene skjules i holdingselskaper etter fritaksmetoden.

Det er så feil som det kan bli. Fritaksmetoden er enkel, forståelig og nødvendig. Skatt blir det når aksjonæren faktisk får penger, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Smartoptics Group: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Atea: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.00, webcast

Storebrand: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00