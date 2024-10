Må hente 45 millioner

Nordic Unmanned har nå hyret inn Pareto for å gjennomføre en emisjon på 45 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

Bakgrunnen for kapitalbehovet er blant annet ekstraordinære refinansieringskostnader i andre og tredje kvartal, mislykkede salg av eiendeler, samt kontraktsmessige og regulatoriske forsinkelser de to siste kvartalene. I tillegg skal OEM-virksomheten ha et behov for ytterligere egenkapital.

– Slik det ser ut nå satser vi på å bygge fundamentet for lønnsomhet og vekst gjennom 2025 og inn i 2026. Derfor er det viktig at vi nå går i gang med kapitalinnhenting for å sikre at Nordic Unmanned er i posisjon til å komme dit, sier Nordic Unmanned-sjef Stig Harry Christiansen.

Av de 45 millionene vil omtrent 30 millioner kanaliseres til OEM-virksomheten, mens 15 millioner skal gå til Flight Service.

Nordic Unmanned påpeker at kapitalbehovet ikke gjør det nødvendig å selge Flight Services eller droneeiendeler.

Selskapets største aksjonær, Tjelta Eiendom, som i dag sitter på 42 prosent av aksjene, har på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for 25 millioner kroner.

– Slik det ser ut nå vil den kommende emisjonen være siste del av snuoperasjonen, og innen under ett år føre til lønnsomhet for et selskap som har snudd seg rundt i et marked hvor banebrytende teknologi stadig endrer bransjen, sier Viggo Tjelta.