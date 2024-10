Deutsche Bank sier de vil gjenoppta tilbakekjøp av aksjer etter rekordsterke resultater for tredje kvartal.

Ifølge konsernsjef Christian Sewing er tilbakekjøpene nå mulig etter at bankens langvarig rettstvist knyttet til oppkjøpet av Postbank ble løst til en billigere penge enn fryktet

– Som i forrige kvartal ble tallene påvirket av rettstvisten rundt overtakelsen av Postbank—denne gangen til vår fordel. Mens vi i andre kvartal måtte sette av 1,3 milliarder euro, kunne vi nå frigjøre rundt 440 millioner euro etter forlik med de fleste saksøkerne, sier Sewing.



Deutsche Banks resultater for tredje kvartal viste en fortjeneste før skatt på 2,3 milliarder euro, en økning på 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Overgikk konkurrentene

En av hoveddriverne var investeringsbanken hvor inntektene økte med 11 prosent, drevet av sterke resultater innenfor fastinntekter og valuta, og en vekst på 24 prosent i rådgivning og innledende finansiering. Dette overgikk prestasjonene til konkurrenter som JPMorgan Chase, Goldman Sachs og Citigroup, skriver Bloomberg.

Deutsche Bank (Mill. euro) 3. kv./'24 3. kv./'23 Omsetning 7.501 7.132 Anslått utlånstap 494 245 Resultat før skatt 2.262 1.723

Selv om investeringsbanken leverte solide resultater, var situasjonen mindre positiv for bankens virksomheter innen privat- og bedriftsbank, hvor fallende renter førte til lavere inntekter.

Inntektene fra bedriftsbanken falt med 3 prosent sammenlignet med året før, mens privatbanken, som inkluderer retail- og formuesforvaltning, kunne melde om en nedgang på 1 prosent. Banken forventer også større utlånstap enn tidligere. Nå forventer tyskerne et tap på 1,8 milliarder euro på utlånene, opp fra 1,5 i fjor. Det tilsvarer 38 basispunkter av bankens utlånsportefølje, en økning fra tidligere prognoser på noe over 30 basispunkter.

8 mrd. i avkastning

Til tross for denne utviklingen, understreker Sewing at risikoen innen eiendomsfinansiering nå er på tilbakegang, og at fremtidsindikatorene viser positiv utvikling.

Konsernsjefen lover også avkastninger for aksjonærene på over 8 milliarder euro, som tilsvarer 94 milliarder kroner, innen 2026 gjennom utbytte og tilbakekjøp, hvorav 41 prosent allerede er realisert.

Finansdirektør James von Moltke bekrefter overfor Bloomberg at banken har søkt om godkjenning fra myndighetene for å starte tilbakekjøpene av aksjer i 2024. I intervjuet nevnte han også at selv om banken har vurdert muligheten for å fusjonere med Commerzbank, er dette noe som ligger lenger frem i tid. Foreløpig vil Deutsche Bank fokusere på å styrke sin posisjon ytterligere før den vurderer innenlandske oppkjøp eller fusjoner.

Bankens kjernekapitaldekningen økte til 13,8 prosent i kvartalet, opp fra 13,5 prosent i forrige kvartal, godt over bankens mål på 12,5 prosent.

Til tross for rekordresultatene falt Deutsche Bank-aksjen umiddelbart etter børsåpning onsdag.