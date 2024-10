Arendals Fossekompani (AFK) og datterselskapene har hatt en blandet utvikling det seneste halvåret, heter det i en ny analyse fra Arctic Securities-analytiker Daniel Stenslet.

På den negative siden peker han på en større nedskrivning i Ampwell, en virksomhet som nå er blitt avviklet. På den positive siden trekker han frem kjøpet av Volue som et smart grep, som innebar å ta Volue av børs igjen.

Dette vil gi Volue bedre tilgang til kapital og ressurser, samtidig som AFK sikret likviditet.

På grunn av tapene i Ampwell og lavere fremtidige kraftpriser, nedjusterer Stenslet kursmålet til 185 kroner, fra tidligere 224 kroner.

Analysefakta Aksje: Arendals Fossekompani Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 185 (224)

Han mener imidlertid at markedet setter pris på AFKs reviderte strategi, som fokuserer på færre og mer konsentrerte investeringer samt mindre eksponering mot kapitalintensive industrier.

Stenslet bemerker at kraftprisene nå ligger noe under det historiske gjennomsnittet, noe som kan utgjøre et gunstig inngangspunkt for investorer. Hydropower-porteføljen er den største bidragsyteren til verdsettelsen, mens NSSL Global og ENRX viser sterk vekst, selv om ENRX har mer dempede kortsiktige utsikter.

Arctic Securities ser 16 prosent oppside i aksjen sammenlignet med seneste sluttkurs, og vurderer inngangspunktet nå som attraktivt.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.