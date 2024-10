I en analyse fra Goldman Sachs skriver analytiker Chris Hallam at DNB rapporterte et resultat etter skatt for tredje kvartal som var seksten prosent høyere enn konsensus, på 11,6 milliarder kroner.

Dette skyldes hovedsakelig høyere handels- og andre inntekter samt lavere avsetninger, mens kjerneinntektene også var to prosent over forventningene.

Goldman Sachs oppdaterer inntektsprognoser sine for å reflektere en sterkere utvikling i gebyrinntekter, men beholder sine netto renteinntektsestimater for 2024-2026 uendret. Analytikeren forventer at rentene vil normaliseres rundt 300 basispunkter.

Analysefakta Aksje: DNB

Meglerhus: Goldman Sachs

Anbefaling: Kjøp (kjøp)

Kursmål: 280 (265)

Det anslås færre aksjetilbakekjøp etter den nylig annonserte oppkjøpet av Carnegie, med neste tilbakekjøpsprogram forventet annonsert sammen med resultatene for første kvartal 2025.

I en oppdatering fra tidligere i uken skrev samme analytiker: «Carnegie vil bidra med over 1 milliard svenske kroner til DNBs nettoinntekt fra 2025, før synergier, noe som gir en inntjeningsmultippel på omtrent 12 ganger. Transaksjonen forventes å være resultatøkende og generere en avkastning på investert kapital på over 15 prosent.»

Goldman Sachs opprettholder kjøpsanbefaling på DNB og hever kursmålet fra 265 til 280 kroner. DNB omsetter for 230,70 kroner i skrivende stund, som impliserer en oppside på 21,4 prosent.



Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.