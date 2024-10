Tesla faller på Wall Street før kveldens nyheter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 18.497,00 poeng, mens Dow Jones faller 0,6 prosent til 42.682,75 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 5.833,49 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,24 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,9 prosent til 18,72.

Tesla

Etter børsens stengetid vil Tesla presentere sine kvartalstall.

«Investorer vil følge nøye med på marginene, gitt økte kostnader og produksjonsutfordringer, samt selskapets videre vekstutsikter i et stadig mer konkurransepreget marked for elbiler», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Aksjen faller 0,4 prosent i åpningsminuttene.

Fed

Klokken 20.00 norsk tid offentliggjøres Feds Beige Book som gir et øyeblikksbilde av de økonomiske forholdene i de 12 Federal Reserve-distriktene i USA.

«Selv om den ikke inneholder harde data gir den verdifull kontekst til de økonomiske trendene og blir fulgt nøye av Powell og Fed i forbindelse med rentemøter. En del av de 12 distriktene vil trolig rapportere om forstyrrelser knyttet til orkanene Helene og Milton. Utover det ventes de fleste distriktene å rapportere om en svak økning i økonomisk aktivitet», skriver Handelsbanken i en rapport.