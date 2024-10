Dette skjer i dag – torsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad raser mot hetsen av rike. Han sier sosialistene gjør oss alle fattigere – at de lager en illusjon om at vanlige folk driver subsidiering av velstående, men at det heller er omvendt.

Vanlige folk, som tjener 500.000 kroner i året, betaler så godt som ingen reell skatt i Norge utover egen pensjon. Høy skatt er det høytlønnede og rike aksjeeiere som betaler.

Schibsted har blødd penger på ventureinvesteringer, men vil nå selge unna flere satsinger som ikke regnes som en del av kjernevirksomheten. Grepet hylles av analytikere.

Mads Ek Strøm i Danske Bank sier dette er positivt, og at det ikke gir mening at Schibsted skal bruke mer penger på det som ikke er kjernen. Eirik Rafdal i Carnegie kaller de potensielle salgene «et steg i riktig retning» for Schibsted.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, gir Donald Trump skylden for renteoppgangen.

Amerikanske langrenter stiger mye, og trekker andre renter med seg. Hovedgrunnen er troen på at Trump vinner valget i USA, sier Jullum. I tillegg kommer sterkere nøkkeltall fra USA, og at Kinas økte stimulans kan være inflasjonært.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om kuttene i skoletilbudet i Innlandet, der den prinsipielle siden er litt morsom.

Senterpartiet og justisminister Emilie Enger Mehl er, som alle vet, imot all sentralisering. Distriktene og bygdene må få bestemme selv. Dette er hellig Sp-politikk. Da må man kunne spørre hvorfor ikke Innlandet fylkeskommune kan bestemme selv, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 3. kv.:

Airthings: Kl. 07.00, hos Danske Bank kl. 08.00, webcast

Carasent: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Elkem: Kl. 07.00, Haakon VIIs gate 2 kl. 09.00, webcast

Equinor: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Kitron: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Otovo: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

TGS: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

Zalaris: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Höegh Autoliners: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30

Pareto Bank: Kl. 07.30, selskapets lokaler kl. 12.00, webcast

Tietoevry: Kl. 08.00

Medistim: Webcast kl. 09.00