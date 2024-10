I kjølvannet av den brede nedgang på Wall Street onsdag kveld, faller fe fleste børsene i Asia torsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei marginale 0,06 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,16 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,50 prosent, CSI 300 er ned 0,80 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,99 prosent.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,22 prosent. Ferske nøkkeltall viser torsdag at den sørkoreanske økonomien vokste 0,1 prosent i tredje kvartal, etter at BNP falt 0,2 prosent i kvartalet før. Landet unngikk derimot med et nødskrik en teknisk resesjon, men nådde ifølge CNBC ikke opp til forventningene om en vekst på 0,5 prosent.

På årsbasis vokste BNP i Sør-Korea 1,5 prosent, mot en ventet vekst på 2 prosent.

Nifty 50 i India svekkes 0,34 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot klatrer 0,08 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,54 prosent.