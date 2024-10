– Den største risikoen er Japan

Kanadiske BCA Research, som driver med makroøkonomisk analyse og investeringsrådgivning, mener den største risikoen for bullmarkedet er Japan.

I rapporten, The Real Risk Is Japan, skriver sjefstrategen Dhaval Joshi at realrentedifferansen mellom Japan og USA ligger «på et enestående og uholdbart nivå på -5,4 prosent».

«Nesten ingen har lagt merke til at Japans kraftig negative realrenter i forhold til USA har drevet inflasjonen i verdsettelsen av amerikanske teknologiselskaper etter 2022», skriver sjefstrategen.

Brekk i korrelasjon

I 2017 til 2022 var verdsettelsen av amerikanske tech-aksjer sterk avhengig av obligasjonsprising (long duration), og beveget seg i perfekt samsvar, ifølge BCA. I denne perioden var verdsettelsen av teknologiselskaper også positivt korrelert med japansk yen. Et eksempel er i første halvdel av 2022, da yen og teknologiaksjer falt kraftig, samtidig.

I andre halvdel av 2022 startet disse verdsettelsene å skille lag med obligasjonsprisingen, og fikk en nesten perfekt negativ korrelasjon med yen. Dette skjedde nøyaktig samtidig som Japans realrente ble kraftig negativ, skriver sjefstrategen.

«Den perfekte korrelasjonen etter 2022 mellom teknologiselskapers verdsettelse og Japans kraftig negative realrenter (...) er sterkt bevis for at belåning i yen (...) har drevet den siste inflasjonen i verdsettelsen av amerikanske teknologiselskaper», heter det fra BCA.

Les også Vil holde seg unna pengepolitikken Stastministeren i Japan sier han vil holde seg unna pengepolitikken til sentralbanken i forkant av valget om ny nasjonalforsamling.

– Turbo

Da ChatGPT-4 ble lansert i mars 2023, ble «teknologiselskapers verdsettelse turboaktivert». Gjennombruddet med generativ AI, som ChatGPT, er viktig «fordi det skaper et narrativ for kapitalstrømmer inn i amerikanske teknologiselskaper, finansiert gjennom lån til dypt negative realrenter i Japan sammenlignet med USA», skriver Joshi.

«Mer bevis kom i slutten av juli og begynnelsen av august i år. Da de dypt negative realrentene i Japan steg tilbake, utløste det en kraftig korreksjon i verdsettelsen av teknologiselskaper», påpeker sjefstrategen.

Ifølge BCA er den største risikoen at realrentene mellom Japan og USA stiger, noe som kan utløse kaos for teknologiaksjer, som korreksjonen i august. For å beskytte seg mot dette, anbefaler sjefstrategen en long posisjon i yen, og overvekt mot Russell 2000 (småselskaper) i forhold til «høyflyvende amerikanske teknologiselskaper (Nasdaq)».