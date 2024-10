Tesla-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 18.359,84 poeng, mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 42.419,24 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.809,95 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,22 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,7 prosent til 18,73.

Tesla

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Tesla sine tall for tredje kvartal. Bilprodusenten omsatte i perioden for 25,18 milliarder dollar, opp fra 23,35 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. På forhånd forventet analytikerne en omsetning på 25,37 milliarder dollar, ifølge CNBC. Selskapet fikk et justert resultat på 0,72 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 0,58 dollar pr. aksje.

I tredje kvartal produserte Tesla 469.796 biler og leverte 462.890 biler. Aksjen stiger 14,3 prosent i åpningsminuttene.

Beige Book

Onsdag kveld publiserte den amerikanske sentralbanken sin såkalte Beige Book. Rapporten, som gir en kvalitativ beskrivelse av de økonomiske forholdene i tolv distrikter i USA, indikerte stabil fart i amerikansk økonomi, ifølge Handelsbanken.

«Økonomisk aktivitet har generelt vært stabil i nesten alle distrikter, selv om to rapporterte om beskjeden vekst. Det var nedgang i industrien i de fleste områdene, mens forbruket var mer blandet - der amerikanerne skiftet mer mot rimeligere alternativer», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Makro

Nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 227.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 242.000 søkere.