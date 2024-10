Corona-krisen førte til at flere av Color Lines ferger ble liggende i havn etter at passasjertrafikken stanset over natten midt i mars 2020. Det ledet til en massiv inntjeningskollaps for selskapet, som eies av Olav Nils Sunde-familien gjennom O.N. Sunde.

I kjølvannet av milliardtapene opptok Color Group et evigvarende hybrid-obligasjonslån på 800 millioner kroner med høy rente.



Da første del av lånet på 500 millioner kroner ble lagt ut for fire år siden ble renten satt til 12,27 prosent. I april 2021 hentet selskapet ytterligere 300 millioner kroner til samme betingelser.

Nå tar Color Group sikte på å innfri lånet i desember. Torsdag ble hovedstolen redusert mot egenbeholdningen på 176 millioner kroner til 624 millioner kroner som et ledd i forberedelsene til å kvitte seg med denne gjelden.

Alternativet til full innfrielse hadde vært en økning av den årlige kupongen med fem prosentpoeng, slik at renten ville blitt 17 prosent.

– Hensiktsmessig

– Lånet ble utstedt med 800 millioner kroner og over årene har vi kjøp tilbake cirka 176 millioner kroner. I forbindelse med at vi har en opsjon i desember på å kjøpe hele lånet til pari kurs er det hensiktsmessig å nedskrive egenbeholdningen, slik at det nye netto utestående lånet blir 623,7 millioner kroner, sier O.N. Sundes finansdirektør Bjørn Paulsen til Finansavisen.

I fjor ble Color Groups netto utestående rentebærende gjeld redusert med 655 millioner kroner til 3.750 millioner kroner.

Ved årsskiftet var netto rentebærende gjeld på konsernbasis i O.N. Sunde – etter fradrag av bankinnskudd og likvide aksjer – 5.014 millioner, en reduksjon på 550 millioner kroner fra utgangen av 2022.

Bokført egenkapital var på konsernbasis opp med 237 millioner kroner til 2.137 millioner kroner, mens egenkapitalen i morselskapet beløp seg til 4.780 millioner kroner.

