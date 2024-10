Tesla løfter Nasdaq etter tallslipp

Torsdag kveld er det blandet stemning blant de toneangivende indeksene på New York-børsen. Nasdaq-indeksen stiger 0,61 prosent til 18.387,62 mens S&P 500 er opp 0,12 prosent til 5.804,36 etter tre dager med tap. Dow Jones er ned 0,43 prosent til 42.331,82.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,198 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,31 prosent til 19,29.

Bevegelser

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Tesla tall for tredje kvartal . Bilprodusenten omsatte i perioden for 25,18 milliarder dollar, opp fra 23,35 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. På forhånd forventet analytikerne en omsetning på 25,37 milliarder dollar, i følge CNBC. Selskapet fikk et justert resultat på 0,72 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 0,58 dollar pr. aksje.

I tredje kvartal produserte Tesla 469.796 biler og leverte 462.890 biler. Elon Musk uttalte at hans «beste estimat» på økningen i antall solgte biler neste år blir på mellom 20 og 30 prosent, betydelig over FactSet konsensus på 15 prosent.

Aksjen stiger 20,81 prosent torsdag kveld.

Tesla var ikke den eneste aksjen som steg etter tallslipp torsdag. Whirlpool og Lam Research-aksjen steg henholdsvis 12,71 prosent og 4,71 prosent etter å ha knust estimatene for tredjekvartal.

Leketøysprodusenten Mattel stiger også på tallslipp og er torsdag kveld opp i overkant av 4 prosent. Mattel rapporterte justert resultat på 1,14 dollar per aksje, over konsensus på 95 cent. Imidlertid hadde selskapet en omsetning på 1,84 milliarder dollar for kvartalet, noe under analytikerestimatet på 1,86 milliarder dollar.

Flyprodusenten Boeing faller nesten 2 prosent selskapets mekanikere forlenget en streik som hittil har vart i over fem uker.

Beige Book

Onsdag kveld publiserte den amerikanske sentralbanken sin såkalte Beige Book. Rapporten, som gir en kvalitativ beskrivelse av de økonomiske forholdene i tolv distrikter i USA, indikerte stabil fart i amerikansk økonomi, ifølge Handelsbanken.

«Økonomisk aktivitet har generelt vært stabil i nesten alle distrikter, selv om to rapporterte om beskjeden vekst. Det var nedgang i industrien i de fleste områdene, mens forbruket var mer blandet - der amerikanerne skiftet mer mot rimeligere alternativer», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Makro

Nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 227.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 242.000 søkere.